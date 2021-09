Den Zäitpunkt an d'Aart vun der Presentatioun bréngen awer méi Zweiwel wéi Réckewand.

23 Deeg virun de Walen huet den CDU-Chef säin Zukunftsteam virgestallt, an deem e puer interessant Personnagen ze fanne sinn. Vill Leit wäerte sech elo sécher froen, wisou hie seng Ekipp elo eréischt virstellt.

Véier Fraen a véier Männer, déi och geografesch gutt opgestallt sinn. Siwe Bundeslänner aus alle Richtunge si vertrueden an dierften an hire Regiounen op Unerkennung stoussen. Nieft de konservative Membere Friedrich Merz a Silvia Breher, sinn och éischter liberal Politiker wéi den Joe Chialo an den Andreas Jung dobäi. Déi sächsesch Kulturministerin Barbara Klepsch representéiert den Osten an d'Bildungsministerin Karin Prien den Norde vun Däitschland. Och d'Dorothee Bär vun der CSU, déi stellvertriedend Vizepresidentin vun der CDU, Silvia Breher an den Terrorismusfuerscher Peter Neumann, si vertrueden.

"Fir mech war et ëmmer wichteg, dass d'CDU als Team siichtbar gëtt", erkläert den Armin Laschet. Wisou dëst Team awer eréischt 3 Woche virun de Wale virgestallt gouf, huet hien net matgedeelt. Allerdéngs louch d'Unioun an deene groussen Ëmfroen hannert der SPD. Dass d'Unioun bei dëse Wäerter ënnert Panik operéiert, ass net verwonnerlech. Eréischt e Méindeg huet de Laschet ugekënnegt, zwou Woche virun de Walen een Team, fënnef Kärtheemen an een 100-Deeg-Programm virzestellen. Wéi séier dëst Team zesummegesat ginn ass, léisst sech och dorun erkennen, dass d'Virstellung eréischt e Mëttwoch ugekënnegt gouf. Donieft bleift och nach d'Fro, wéi eng Rollen de Laschet senge Memberen zouschreift.