Dat huet den US-President Biden kuerz virum 20. Anniversaire vun den Terrorattacken um 11. September 2001 ordonéiert.

Hannergrond sinn d'Fuerderunge vun enger Partie Famillje vun den Affer, déi Saudi-Arabien virgeheien och involvéiert gewiescht ze sinn. Si hu Saudi-Arabien verklot an erhoffen sech vun de bis ewell geheimen Dokumenter nei Erkentisser.

Member vun der Terrormiliz Al-Kaida, déi meeschte mat saudiarabescher Staatsbiergerschaft, hate virun 20 Joer Fliger gekapert an ënnert anerem an d'Tierm vum World Trade Center zu New York gesteiert.

Bal 3.000 Mënschen si gestuerwen.