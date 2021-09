Den 12. Februar 2021 gouf ugefaangen d'Produktiounsunitéit 3 vum Atomkraaftwierk Cattenom op Häerz an Nieren ze testen an iwwerpréiwen.

Den 3. September kuerz no 22 Auer ass d'Unitéit dunn nees un de Stroumreseau ugeschloss ginn.

Fir déi ganz Operatioun ze maachen, waren iwwer 3.000 Leit involvéiert, fir 20.000 Aktivitéiten ze maachen, iwwer 150 Modifikatiounen un den Installatiounen, grad ewéi e sëllegen aner reglementéiert Tester.

Een Drëttel vu de Brennelementer goufen ersat, wat all 18 Méint gemaach gëtt.

Et goufen dann och 3 elementar Tester gemaach, déi bei sou enger 10-jähreger Kontroll musse gemaach ginn: De Reaktortank gouf am Detail iwwerpréift, d'Robustheet an Etanchitéit vum primäre Circuit an d'Etanchitéit a mechanesch Resistenz vun der Bausubstanz vum Reakter.

Wärend d'Produktiounsunitéit vum Netz war, gouf och profitéiert fir zousätzlech Modifikatiounen ze maachen, déi no den Erfarungen vun der Fukushima-Katastroph néideg waren. Dobäi goung et virun allem drëm d'Sécherheet ze erhéijen an déi ganz streng international Sécherheetsstandarden ze erfëllen.

PDF: Pressecommuniqué