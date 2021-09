D'Experte vun der Weltnaturschutzorganisatioun warne virun dësem enorme Verloscht vun der Biodiversitéit.

Knapp 30 Prozent vun den Déierenaarten, déi vun der Weltnaturschutzorganisatioun ënnersicht goufen, gëllen als menacéiert a stinn domat op der rouder Lëscht vun de menacéierten Déierenaarten. D'Organisatioun huet haut déi aktualiséierte Lëscht zu Marseille presentéiert.

D'Experte warne virun dësem enorme Verloscht vun der Biodiversitéit. Schold doru wier zum groussen Deel och de Klimawandel. D'Hausse vun de Temperaturen a vum Mieresspigel géif de Liewensraum vun den Déieren an den nächste 45 Joer ëm bal een Drëttel méi kleng maachen.

Esou gouf de Komodowaran, déi gréissten Eidechs vun der Welt, als menacéiert agestuft, well hire Liewensraum an Indonesien wéinst der Hausse vum Mieresspigel méi kleng ginn ass. Haut liewe just nach e puer Dausend Déieren an der fräier Natur.

Ausserdeem si 37 Prozent vun de méi wéi Dausend ënnersichten Hai-Zorte menacéiert. 2014 waren et nach 24 Prozent. Gréisste Menacë wieren déi intensiv Fëscherei, d'Degradatioun vun hirem Liewensraum an d'Suitte vum Klimawandel.