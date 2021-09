Dat huet den Taliban-Spriecher Mudschahid an engem Interview mat der "Welt am Sonntag" gesot an ausserdeem finanziell Ënnerstëtzung gefuerdert.

Zu Kabul gouf iwwerdeems eng Demonstratioun vu Frae fir méi Gläichberechtegung mat Warnschëss gestoppt. D'Demonstrantinne ware friddlech duerch d'Stad gezunn an haten e Recht op Aarbecht a Matbestëmmung an der neier Regierung gefuerdert. Member vun enger Spezialunitéit vun den Taliban hunn d'Leit mat Schëss an d'Flucht gedriwwen. Den Ament ass d'Situatioun am Afghanistan immens ugespaant. D'Populatioun versicht mat Demonstratiounen eng Verännerung anzeleeden, déi d'Taliban net méi hefteg kënnen nidderschloen. D'Taliban setzen nämlech alles dorop, dass d'Länner vum globale Westen si diplomatesch unerkennen an och finanziell ënnerstëtzen. Déi westlech Welt ass elo och gefrot sech ze positionéieren, no 20 Joer Militärasaz am Land a ville Verspriechen, déi der afghanescher Populatioun gemaach goufen. Den US-Ausseminister Blinken reest dowéinst e Mëttwoch fir Gespréicher iwwer Afghanistan an Däitschland. Hei wäert hien d'US-Loftwaffebasis zu Ramstein am Rheinland-Pfalz besichen an zesummen mam Bundesaussenminister Maas eng Videokonferenz mat den Homologe leeden.