Déi venezuelanesch Regierung huet no de Verhandlungen mat der Oppositioun a Mexiko éischt Succèse matgedeelt.

Vertrieder vum Staatschef Maduro verhandele mam Oppositionellen Guaidó, dee vu westleche Länner wéi den USA ënnerstëtzt gëtt an esouguer als eigentleche Staatschef unerkannt gëtt.

De Chef-Negociateur huet zu Mexiko-Stad an Aussiicht gestallt, dass geschwënn eng Eenegung kéint fonnt ginn. D'Ofkommes géing d'Schicksal vun der venezuelanescher Populatioun betreffen.

Bis ewell stéing awer nach näischt fest, gëtt aus Oppositiounskreesser betount.

Am Venezuela gëtt et zanter Joren e Muechtkampf, deen dacks op Käschte vun der lokaler Populatioun ausgedroe gëtt. De Maduro pocht an éischter Linn dorop, dass déi international Sanktiounen nees opgehuewe ginn. Seng Géigner fuerderen Garantie fir fräi Walen.