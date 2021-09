Der Fra vum US-President schéint et net duerzegoe just First Lady ze sinn. Vun nächster Woch u schafft si nees 2 Deeg d'Woch an engem Community College.

Si ass domat déi éischt First Lady, déi nieft hire Verflichtungen och nach engem anere Beruff nogeet. Wéi d'Washington Post mellt, géif se nees um Northern Virginia Community College an der Géigend vu Washington Schoul halen, a Presenz. Do huet Si scho geschafft, wéi hire Mann tëscht 2009 an 2017 ënnert dem Barack Obama Vizepresident war. Si wäert Coursë ginn, wéi een Aufsätz schreift. Hir Karriär am Enseignement ass 1976 als Englesch-Proff lassgaangen, 1 Joer nodeems se den deemolege Senator Joe Biden kennegeléiert hat.