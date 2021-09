Riets geet hei vu Persounen, déi an Däitschland geschafft hunn, ënnert anerem beispillsweis fir Hëllefsorganisatiounen.

Déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel wëll mat der radikalislamescher Taliban iwwer Optioune schwätzen, wéi Afghanen, déi fir Däitschland geschafft hunn, aus dem Land kënne kommen. Et géif zum Beispill ëm Leit goen, déi fir Hëllefsorganisatioune geschafft hunn a sech elo an Afghanistan net méi sécher fillen.

Iwwerdeems gesäit si et als gutt Signal, dass een elo erëm op de Fluchhafen zu Kabul kéint fléien. International Hëllefsorganisatioune kéinten Hëllef liwwere fir géint déi aktuell Dréchent an den Honger an Afghanistan ze hëllefen.