Tëscht dem ZDF-Moderator Markus Lanz an dem Entertainer Jan Böhmermann ass an enger Diskussioun ëm Journalismus eng hëtzeg Debatt lassgetrëppelt ginn.

Bei enger Diskussiounsronn vun der "Zeit" sinn e Freideg béid Perséinlechkeeten aus den däitsche Medien uneneegeroden, d'Thema war d'Verantwortung vum Journalismus. Konkret geheit de Böhmermann dem Lanz fir, Persoune eng Plattform ze bidden, déi "duerchtränkt mat Mënschefeindlechkeet" wieren.

Am Kloertext géing fir de Journalist de Risk bestoen, nëmme fir den Effekt ze schaffen an eng sougenannten "False Balance" géif asetzen, fir dass eng Spannung an der Emissioun opkënnt, oder mat de Wierder vum Jan Böhmermann, fir dass et knuppt.

Als "False Balance" gëtt am Wëssenschaftsjournalismus dovunner geschwat, wann an enger Emissioun zum Beispill eng wëssenschaftlech Meenung gläichberechtegt representéiert gëtt, obwuel se just eng Minoritéit wierklech gleeft. Hei géif eng virgespillten Neutralitéit e Gläichberechtegung virgespillt ginn, déi awer just dozou dénge soll, fir hëtzeg Debatten a Quoten z'erreechen.

Konkret stéiert sech de Satiriker a Moderator dorunner, dass de Markus Lanz schonn e puer Mol d'Virologen Alexander Kekulé an Hendrik Streeck invitéiert hätt. Leit déi Anung vu Virologie hätten, géifen dës Persoun net an sou enger Diskussioun gesinn.

De Markus Lanz dogéint wiert sech géint dës Behaaptungen a verdeedegt d'Kompetenz vu sengen Invitéeën an dass d'Sendung vum Lanz net géif drop hinzilen, just vill Mediepresenz an Einschaltquoten z'erreechen. En plus huet hien sech och gestéiert, dass grad de Jan Böhmermann him dat géif virgeheien.