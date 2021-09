E Mëttwoch kënnt d'Regierung an Éisträich beieneen, fir iwwer nei Mesuren, déi vum Oktober u gëllen, ze decidéieren.

Sou kéint nees eng Maskeflicht an de Raim agefouert ginn. D'Nuetsgastronomie an den Après-Ski kéinte fir ongeimpfte Persounen net erlaabt ginn. Dat wär méiglech, gëtt de Gesondheetsminister Mückstein an der Press zitéiert.

Op sou sensibele Plaze géife vill Net-geimpfte Leit riskéieren openeen ze treffen. Déi misst ee schützen. An deene Risikoberäicher hätte si also keen Zougang – zu hirem eegene Schutz, sou de gréngen, éisträichesche Minister.