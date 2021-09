Am afrikanesche Land Guinea huet d’Militär no engem Putsch eng Ausgangsspär fir d’ganzt Land ausgeruff.

All politesch Responsabelen wier ofgesat an d’Regierung misst sech um Méindeg an der Haaptstad Conakry afannen, huet et an engem Televisounsmessage geheescht.

D’Arméi hätt d’Muecht iwwerholl an de President Condé och festgeholl. Him soll näischt geschéien an hien hätt och en Dokter u senger Säit.

Den UNO-Generalsekretär Guterres huet de Putsch scho verurteelt a gefuerdert de Condé, dee rechtméisseg gewielt ginn ass, misst direkt fräigelooss ginn.

Och den EU-Baussenbeoptragten Borrel huet via Twitter appelléiert no rechtsstaatleche Prinzippien ze handelen, an och Frankräich huet de Putsch am Partnerland verurteelt.