Si hätten elo och déi lescht Bastioun vum Widderstand am Afghanistan ageholl. D'Panchir-Dall wier vollstänneg eruewert, mellt en Taliban-Spriecher.

An der Nuecht op e Méindeg haten d'Widderstandskämpfer nach e Waffestëllstand proposéiert. Si géife sech zeréckzéien, nodeems se iwwert de Weekend schwéier Verloschter an de Kämpf erlidden haten.

Um Méindeg de Moien ass et da wéi gesot d'Meldung vum Taliban-Spriecher Sabihullah Mudschahid, dass een elo d'Kontroll iwwert dat ganzt Land hätt.

D'Panchir-Dall war schonn an den 90er Joren eng Héichbuerg vum Widderstand géint d'Islamisten, an et awer bis elo nach ni gelongen dat ze erueweren. Virun 3 Wochen huet sech an deem Dall déi National Widderstandsfront NRF forméiert. Hire Widderstand sollt dës Kéier awer net laang duerhalen, wann een den Informatioune vun den Taliban gleewe kann.

De Coordinateur fir international Nouthëllef vun der UNO, de Martin Griffiths, huet d’Spëtzt vun den Taliban am Afghanistan getraff. Zu Kabul koum hie mam Mullah Abdul Baradar beieneen, deen als nächste Premier gehandelt gëtt, wa bis eng Taliban-Regierung steet.

Et goung ëm international Hëllef fir d'Bierger an Afghanistan, fir eng humanitär Katastroph an eng Hongersnout ze verhënneren. D'Taliban hätten zougestan, dass dass sämtlech UNO-Hëllefer am Land net a Gefor wieren.

D’Bundeskanzlerin Angela Merkel huet e Sonndeg den Owend iwwerdeems widderholl, dass déi däitsch Regierung mat den Taliban verhandele wéilten, fir weider Leit vu Kabul aus auszefléien, déi wéilte fort. Rieds ass beispillsweis vu Leit, déi fir Entwécklungsorganisatiune geschafft hunn.