D'Ëmweltorganisatioun WWF huet e Méindeg am Kader vum Joreskongress vun der Weltnaturschutzunioun IUCN zu Marseille en neie Rapport verëffentlecht.

Wéi et vun der Ëmweltorganisatioun WWF heescht, huet eleng de Plastik, deen 2019 hiergestallt gouf, Käschten an Héicht vun 3,1 Billiounen Euro (3,7 Billiounen Dollar) verursaacht. Dat ass méi wéi de PIB vun Indien. Sollt sech d'Produktioun vu Plastik verduebelen, wäerten d'Käschte bis 2040 op schätzungsweis 7,1 Billiounen Dollar klammen, warnt WWF an hirer Etüd. "Plastik schéngt e relativ bëllegt Material ze sinn", geet aus dem Bericht ervir, ma d'Maartpräisser géifen awer net déi gesamt Käschten erëmspigelen, déi wärend dem Liewenszyklus vu Plastik ufalen.

Zanter de 50er Jore goufe weltwäit ronn 8,3 Milliarden Tonne Plastik produzéiert, vun deene ronn 60 Prozent um Tipp oder an der Natur gelant sinn. Zanterhier gëtt ëmmer méi Mikroplastik a Fësch an an de Mierer entdeckt. Schätzungen no stierwen all Joer iwwert 1 Millioun Séivigel an iwwer 100.000 Mieresbewunner duerch de Plastik-Knascht.

D'Berodungsfirma Dalberg huet de Rapport an Optrag vun der Ëmweltorganisatioun WWF opgestallt. Dobäi gouf sech op d'Zäregasemissioune fokusséiert, déi wärend dem Produktiounsprozess entstinn. Donieft goufen och déi gesondheetlech Auswierkungen ënnersicht an d'Offall-Wirtschaft.