De Proprietär vun engem Tubaksbuttek, deen de Rubellous geklaut huet, ass zu Roum um Flughafe festgeholl ginn.

De Verdächtege wier um Wee op déi kanaresch Insele gewiescht, nodeems hie mam Lous geflücht war an an Italien iwwert e puer Deeg fir Schlagzeile gesuergt hat.

Déi 70 Joer al Pensionärin wollt sech hire Gewënn am Geschäft vum Mann bestätege loossen, wéi hie sech hire Lous ënnert den Nol gerappt huet. No der Dot wier den Tubaksverkeefer an eng Bank an der Stad Latina gaangen, fir de Gewënnschäin ze hannerleeën an zu engem méi rouegen Zäitpunkt anzeléisen.

No der Verhaftung huet de Mann erkläert, datt hie Plainte géint eng Fra wéilt maachen, déi hie fälschlecherweis beschëllegt hätt, de Rubbellous geklaut ze hunn. De Parquet huet dem Täter awer net gegleeft an eng Enquête lancéiert.