Dat behaapt op d’mannst d’Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International.

Syresch Staatsbierger, déi opgrond vum Krich an hirem Land fortgelaf waren an dunn zeréckgeschéckt gi sinn, goufen a verschiddene Fäll Affer vu schwéiere Mësshandlungen an Folter.

Hinne léiche Rapporte vir vu Mënschrechtsverbriechen un op d’mannst 66 retournéierte Leit, dorënner 13 Kanner. Et géif ëm Mësshandlungen a sexuell Gewalt goen. 5 Doudesfäll wiere confirméiert.

Dohier ass et en Appell un d’Politik, keng syresch Leit méi zeréckzeschécken. Déi europäesch Länner dierfte sech hirer Schutzflicht net entzéien, och wann d’Kampf-Situatioun a Syrien mëttlerweil net méi sou schlëmm ass wéi nach virun 2 Joer, seet Amnesty.