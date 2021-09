Gléck am Ongléck hat eng Persoun am Süde vu Frankräich, déi mat engem décke Batz Geld am ëffentlechen Transport ënnerwee war.

D'Fra hat nämlech hir Posch am Bus vergiess, an där Schäiner am Wäert vu 40.000 Euro dra waren. Wéi d'Zeitung „Midi Libre" schreift, hätt en éierleche Mataarbechter vum Verkéiersbetrib d'Posch doropshi bei der Police ofginn. Wisou si mat esou vill Geld ënnerwee war, gouf net gesot. Allerdéngs louche gülteg Pabeiere vun der Douane nieft deene ville Schäiner. D'Geld gouf deemno net illegal an d'Land geschmuggelt an huet nees de Wee zeréck bei hir Besëtzerin fonnt.