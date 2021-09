Informatioune vum US-Ausseminister Antony Blinken no hätten déi radikalislamesch Taliban verséchert, weider Persoune mat Pabeieren ausreesen ze loossen.

Déi ganz international Gemeinschaft erwaart elo, datt d'Taliban dës Zouso anhalen.

Nodeems d'Taliban Mëtt August d'Muecht am Afghanistan iwwerholl haten, si ronn 123.000 Mënschen iwwert eng Loftbréck ausgeflu ginn. Informatioune vun der US-Regierung no befanne sech nach méi wéi honnert US-Bierger am Afghanistan, virun allem Leit mat duebeler Nationalitéit. Donieft hunn och missten zéngdausend Dolmetscher an aner afghanesch Leit, déi der US-Arméi gehollef hunn, zeréckbleiwen. Vill vun hinne fäerten eng Revanche vun den Taliban.

Den Antony Blinken an den US-Verdeedegungsminister Lloyd Austin waren e Méindeg an de Katar geflunn, fir dem Land fir seng Hëllef bei der Evakuéierung an Afghanistan ze danken. Ronn 55.000 Mënsche waren iwwert de Katar ausgeflu ginn. Dat ass bal d'Hallschent vun de Mënschen, déi ënnert US-Féierung a Sécherheet bruecht gi sinn.

Deen zivillen Deel vum Flughafen zu Kabul ass staark beschiedegt, dowéinst sinn de Moment nëmmen Ausreesen iwwer d'Grenze vu Pakistan an dem Iran méiglech. E Méindeg hat een US-Regierungsvertrieder matgedeelt, dass fir d'éischt zanterhier d'US-Truppen zeréckgezu gi sinn, rëm offiziell US-Bierger d'Land verlooss hätten.