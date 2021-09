Sechs Joer no deene schlëmmsten Attacken a Frankräich musse sech vun e Mëttwoch un 20 Verdächteger viru Geriicht veräntwerten.

Ënnert den Ugekloten ass de franséisch-marokkanesche Salah Abdeslam, dee leschte Member vum Terrorkommando, deen nach lieft. Géint den Osama Krayern gëtt donieft a Schweden wéinst Krichsverbriechen ermëttelt. Hie soll um Mord vun engem jordanesche Pilot a Syrien bedeelegt gewiescht sinn.

De Prozess fänkt e Mëttwoch um 12.30 Auer un. Als Partie civile trieden eng 1.800 Iwwerliewender a Familljememberen op. Am Ganze ware bei den Attentater op de Futtballstadion, op ee Paräisser Café an op d'Concertshal "Bataclan" 130 Mënschen ëmkomm an 350 blesséiert ginn.

Vun e Méindeg u wäerten déi éischt Zeie vun der Terrornuecht erzielen. De fréiere franséische Präsident Francois Hollande, deen zesumme mam deemolegen Ausseminister Frank-Walter Steinmeier de Futtballmatch Frankräich-Däitschland den 13. November 2015 gekuckt huet, wäert den 10. November aussoen.

Den Abdeslam, deen dräi Selbstmordattentäter bei de Stadion gefouert huet, soll Mëtt Januar befrot ginn. Hie gouf am Mäerz 2016 no engem Schosswiessel mat der Police, wou 3 Beamte blesséiert goufen, an der Belsch verhaft. Vill vun de Leit, déi betraff sinn, waarden drop, dass hie sech endlech äussert. Mat engem Urteel gëtt fréistens am Mee gerechent. Zwielef vun den Ugekloten dreet eng liewenslaang Prisongsstrof.

Vun deenen 20 Ugeklote wäerten nëmmen 14 present sinn. Informatioune vum Geheimdéngscht no si fënnef vun hinnen dout, ënnert hinnen och den Oussama Atar. Hie soll d'Täter vu Syrien aus koordinéiert hunn. Den Ugekloten, deem seng Fangerofdréck op engem Sprengstoffrimm fonnt goufen, gëtt nach ëmmer gesicht.

De franséische Justizminister Eric Dupond-Moretti bezeechent de Prozess als "historesch". D'Dossiere vun den Enquêten ëmfaasse méi ewéi 500 Classeuren, et ass een neie Sall am Geriicht mat 550 Plazen amenagéiert ginn an nom Prozess iwwert d'Attack op d'Zeitung "Charlie Hebdo" ass et déi zweete Kéier, dass e Prozess a Frankräich gefilmt gëtt, och wann dëst nëmme fir d'Archiven ass.