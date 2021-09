D'Zuel vun de Mënschen, déi un de spéide Follege gestuerwe sinn, soll méi héich si wéi d'Zuel vun den Affer, déi bei der Attack ëm d'Liewe komm sinn.

Dat huet en Dënschdeg de Gestionnaire vum Fong matgedeelt, dee sech mat der Entschiedegung vun den 9/11-Affer befaasst.

Zanter 2011 hunn iwwer 67.000 Persounen eng Demande gemaach, déi den 11. September an der Géigend vum World Trade Center waren an duerno krank goufen. An de meeschte Fäll waren et Leit, déi net wäit ewech vu béiden Tierm geschafft oder gewunnt hunn. Wéi d'Tierm agestierzt sinn, huet sech eng Wollek mat gëftegen Dämp iwwert de Véierel geluecht. Doropshi sinn eng Abberzuel Awunner a Pompjeeën u Kriibs erkrankt.

3.900 Demandë goufe beim Fong am Numm vu Verstuerwenen eragereecht.

Den 11. September sinn 2 entféiert Fligeren an d'Tierm vum World Trade Center geflunn. Eng weider Maschinn ass zu Virginia an de Pentagon gekraacht an e 4. Fliger ass an engem Bësch a Pennsylvania erofgefall. Bal 3.000 Mënsche si gestuerwen. Kuerz drop gouf en Entschiedegungsfong fir d'Familljememberen an déi Persounen ageriicht, déi 9/11 iwwerlieft hunn. 2011 gouf de Fong gesetzlech nei opgeschafft an op nei Zilgruppen ausgedeent, nodeems besonnesch Pompjeeën a Fräiwëlleger u Kriibs erkrankt sinn. D'Lafzäit vun dësem Fong gouf bis 2090 verlängert. Wéi et heescht, hätte bis ewell méi wéi 40.000 Leit am Ganze ronn 9 Milliarden Dollar ausbezuelt kritt.