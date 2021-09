An der Paräisser Haaptstad ass en Dënschdeg de Mëtteg de Bijoutier Bulgari op der Place Vendôme iwwerfall ginn.

Et waren Zeene wéi aus engem Film: A schéine Kostümer a mat Waffe sinn 3 Täter an de Buttek eragaangen a mat Bijouen am Wäert vun 10 Milliounen Euro nees erauskomm. Déi presuméiert Täter hu sech mat engem Auto an 2 Scooteren duerch d'Bascht gemaach. Doropshi koum et zu enger gréisserer Course-poursuite mat der Police.

Ee vun den Déiwe gouf wärend der Flucht vun engem Polizist an d'Bee geschoss a festgeholl. E weidere presuméierten Täter gouf kuerz drop an engem Parkhaus festgeholl.

Ermëttlunge wéinst arméiertem Bandendéifstall goufen an d'Weeër geleet.