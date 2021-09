Op der Insel Java huet et e Mëttwoch de Moien an engem Prisong gebrannt. Et goufe vill Doudesaffer a Blesséierter.

72 Persoune goufen duerch de Brand liicht verwonnt, 8 Prisonéier goufe schwéier blesséiert an 41 hunn net iwwerlieft. Dat huet de Policechef vu Jakarta, de Fadil Imran, matgedeelt. Géint 1:45 Auer an der Nuecht wier d'Feier ausgebrach. D'Pompjeeë konnten de Brand géint 3 Auer läschen. Am concernéierte Block, deen a Flamen opgaangen ass, souze virun allem Persounen, déi wéinst Drogendelikter verurteelt goufen. D'Autoritéite befaasse sech elo mat der Ursaach vum Virfall. Den Ament geet ee vun engem Kuerzen als Ausléiser aus.