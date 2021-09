Et war schonn allgemeng erwaart ginn: D'Buergermeeschtesch vu Paräis annoncéiert e Sonndeg zu Rouen, datt si bei de Walen d'nächst Joer kandidéiert.

Zanter Juli ginn et ëmmer méi Undeitungen, datt d'Anne Hidalgo fir d'Presidentiellen 2022 kandidéiere géif. Ma d'Buergermeeschtesch hëlt sech vill Zäit, éier si hier Campagne virstellt. "Ech hunn dat net aus Onsécherheet oder Houfert gemaach", verdeedegt si sech. "Et kann een näischt maachen, ouni dass mir sécher sinn, dass mir eng Basis an e Konsens hunn, fir mam Land ze schwätzen. Ech mengen, dass mir déi hunn an, dass dës zolidd sinn", esou d'Anne Hidalgo weider.

Wat hire Programm ugeet, bleift d'Buergermeeschtesch bei hirer éischter Ried virum Walkampf Ufank Juli zu Villeurbanne. Hir Campagne baséiert op véier Sailen: der Verbonnenheet mat de republikanesche Wäerter, dem Wäert vun der Aarbecht, dem ekologesche Wandel an d'Positioun vu Frankräich an der Europäescher Unioun. "Et géif Propositioune ginn, déi d'Mënschen dreeme loossen, mä déi och kënnen ëmgesat ginn", beschreift d'Anne Hidalgo hire Programm faszinéiert.

An den Ëmfroen zu de Presidentiellen d'nächst Joer kënnt d'Buergermeeschtesch op eng Zoustëmmung tëschent siwen a néng Prozent. Nieft dem Anne Hidalgo stelle sech och d'Rietspopulistin Marine Le Pen an de Grënner vun der lénker Partei La France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, géint den Emmanuel Macron op.