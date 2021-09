De Mann soll am Mäerz um Haff vun der Famill an der Gemeng Weilerbach seng 60 Joer al Mamm an hire 65 Joer ale Partner ëmbruecht hunn.

Weider gëtt dem Mann och nach Brandstëftung an zwee Fäll zu Laascht geluecht. Dem Parquet no huet de Mann seng Mamm ëmbruecht, well hien hannert hirem Besëtz hier war. Hire Mann huet hien dono am Schlof ëmbruecht, fir de Mord u senger Mamm ze verdecken an eng séier Entdeckung ze verhënneren. Dës Dot stuuft de Parquet als "Verdeckungsmord" an. D'Motiv fir Brandstëftung um Terrain vu sengem Geschäftspartner ass nach onkloer.