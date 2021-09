Den Jewgeni Sinitschew ass ëm d'Liewe komm wéi en eng Persoun rette wollt. Hie war 55 Joer al.

De russesche Katastropheschutzminister ass bei enger Übung op tragesch Aart a Weis gestuerwen. Wéi et heescht wier e Kameramann, deen nieft dem Minister op enger Klipp stoung, ausgerutscht an an d'Waasser gefall. De Sinitschew, deen och am russesche Sécherheetsrot war, wier hannendru gesprongen an op e Fiels gefall.

Bei der Übung sollten Noutfäll an der Arktis trainéiert ginn.