D’Taliban am Afghanistan kënnen net dermat rechnen, sou séier vun der westlecher Welt als Staatsmuecht unerkannt ze ginn.

22 Länner hunn e Mëttwoch per Video-Konferenz doriwwer beroden.

D’Taliban misste sech en Unerkennen duerch hiert Handelen verdéngen. Et gi konkret Fuerderungen. Mënschen- a Fraerechter musse geschützt ginn. Eng definitiv Regierung misst och all Bevëlkerungsgruppen representéieren, soss wär eng Stabilitéit am Land net méiglech.

An der Iwwergangsregierung vun den Taliban sinn aktuell 33 Männer, dorënner der vill, déi och scho virun 20 Joer un der Muecht waren. Den Inneminister ass zum Beispill e gesichten Terrorist. Den FBI huet eng Belounung vun 10 Milliounen Dollar ausgesat fir Hiweiser, déi zu senger Verhaftung géife féieren.

Zu Kabul hunn nees Frae géint d'Taliban a géint déi réng männlech Iwwergangsregierung protestéiert. Sécherheetsleit si mat Gewalt géint se virgaangen. Och Journaliste goufe mësshandelt.

D'Taliban hunn all weider Protester elo verbueden. Wien dogéint verstéisst, misst mat ganz seriöe Konsequenze rechnen.