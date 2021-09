Als éischt EU-Land falen nämlech sämtlech Corona-Restriktiounen ewech.

E Corona-Pass muss een néirens méi weisen an d’Liewen dréint nees normal, och fir d’Nuetsliewen a gréisser Manifestatiounen.

Eng Maskeflicht gouf jo schonns an de leschte Wochen no an no annuléiert. Bei den Däne gëllt Covid-19 elo dann och net méi als gesellschaftskritesch Krankheet.

Alles dat wier méiglech, well méi wéi 83% vun der Populatioun iwwer 12 Joer mëttlerweil geimpft ass.

Am Verglach: hei am Land sinn et just 71,5% vun de Leit iwwer 18 Joer.