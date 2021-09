Am Saarland koum et den Donneschden Owend op der A8 zu engem gréissere Verkéiersaccident, well e Camion e puer gliese Scheiwen verluer huet.

Dës Glasscheiwen sinn op der Autobunn zerbrach an hu sech iwwert honnert Meter op den dräi Spueren a Richtung Saarlouis verdeelt. Doropshi si méi wéi 50 Gefierer iwwert d'Schierbele gefuer a goufen dobäi beschiedegt. Et gouf bei dësem gréisseren Tëschefall keng Blesséierter. D'A8 a Richtung Saarlouis war awer bal 7 Stonne komplett gespaart.