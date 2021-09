D'Terroruschléi vum 11. September sinn 20 Joer hier. Fir vill Leit ass d'Welt zanterhier eng aner.

Bal 3.000 Mënschen si bei den Attentater op d'World Trade Center an de Pentagon ëm d'Liewe komm. Iwwer 6.000 goufe blesséiert. D'Konsequenze si bis haut ze spieren, wéi ënner anerem och déi rezent Evenementer am Afghanistan gewisen hunn. De Politikwëssenschaftler vun der Uni Lëtzebuerg, de Robert Harmsen, erkläert, wat d'Auswierkunge vun den Attentater waren a sinn.

20. Joresdag vun 9/11/Reportage Diana Hoffmann

Wéi ganz vill Leit erënnert och hie sech, wou en den Dag vum Attentat war. Wéi op sämtlechen Tëleesecranen d'Biller vun de World-Trade-Tierm an dichtem Damp ze gesi waren. De Robert Harmsen faasst seng Emotiounen vun deem Dag a Wierder. Et war eng horribel Situatioun, eng absolut Tragedie, déi hien natierlech och matgeholl a säi Liewe verännert huet.

D'Attentater hu vill Liewe kascht a fir vill Misär gesuergt. Ma se hunn och d'politesch Agenda vun de Vereenegte Staaten a villen anere Länner changéiert. Et goufe zwee grouss Impakter, op där enger Säit d'Geopolitik vun den USA an op där anerer Säit déi national Sécherheet, déi deels schonns esouwäit gaangen ass, datt déi individuell Fräiheet affektéiert gouf.

Der Menace duerch den Terrorismus wäert ee wuel ni ganz Meeschter ginn, seet de Politikwëssenschaftler. De Moment rechent hien awer net mat engem Ugrëff, dee vu bausst dem Land gesteiert gëtt. Vill méi géing eng Gefor vun extremistesche Gruppen am Land ausgoen.

A wat bleift am Rescht vun der Welt? Am Afghanistan nom Amarsch vun Amerika a sengen Alliéierten?

Genausou wéi déi Präsidente virun him géing och den Joe Biden elo probéieren, d'Welt sengem Bild no ze reorganiséieren. Kuerzfristeg wuel awer emol ouni grouss Interventiounen um Terrain. Ob eppes vun der gesellschaftlecher Evolutioun am Afghanistan bleift, misst sech nach weisen.