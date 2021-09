Den Hugo Carvajal, Ex-Chef vum venezuelanesche Militär-Geheimdéngscht, konnt viru kuerzem a Spunien festgeholl ginn. Hie war 2 Joer laang verschwonnen.

Den "El Pollo" (d'Hong), wéi en och genannt gëtt, war a Venezuela ofgesat ginn, well hien d'Oppositioun ënnerstëtzt huet. Hien ass du mam Boot an d'Dominikanesch Republik geflücht an ass vun do aus a Spunien gereest, wou hie sech an engem Haus verstoppt huet. Nëmmen owes huet de Flüchtege sech mat Verkleedungen op d'Terrass vu sengem Haus getraut. Do war de mëttlerweil 61 Joer ale Mann relativ kreativ. Fir sech ze tarnen huet den Hugo Carvajal sech e puer kosmeteschen Operatiounen ënnerzunn a Masken, wéi och Perrécke gedroen. Mat sengem verännerten Ausgesinn huet hien dunn Fotoe fir gefälschte Päss maache gelooss.

Déi spuenech Police huet e Video vun der Festnam gedeelt.

La @policia Nacional pone a disposición de la autoridad judicial al “Pollo Carvajal”.



Hugo Armando Carvajal Barrios, considerado el fugitivo más buscado de EEUU por delito de tráfico de drogas de alto nivel, tenía en vigor una reclamación judicial de la Audiencia Nacional pic.twitter.com/VqlO1kbwQy — Policía Nacional (@policia) September 10, 2021

Den Ex-Chef vum Geheimdéngscht soll an d'USA ausgeliwwert ginn an do wéinst Drogenhandel viru Geriicht kommen. Schonn 2011 stoung hien dowéinst zu New York viru Geriicht, well hien ënnert anerem 2006 ronn 5,6 Tonne Kokain soll geschmuggelt hunn.

Den Hugo Carvajal riskéiert eng liewenslänglech Prisongsstrof ze kréien. Hie bestreit awer all Kontakt zum Drogenhandel.