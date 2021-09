Et bleift fir déi westlech Welt dat markantst Evenement am neie Joerdausend. Den 11. September 2001 trëfft den Terror Amerika matten an d'Häerz.

Bei den Attacken zu New York a Washington stierwe bal 3.000 Mënschen.

20 Joer 9/11 / De Reportage vum Pit Everling

Manhattan: Den 11. September 2001. Géint 9 Auer moies Lokalzäit kollidéieren um Ground Zero zwee Fligere mat den iwwer 400 Meter héijen Zwillingstierm vum World Trade Center.

An engem éischten RTL-Temoignage sot deemools de Fernand Lamesch, dee fir d'ARBED zu New York war, datt hien Dosende vu Ween vun de Pompjeeën duerch d'Stroosse gefuer sinn a wéi hien an den Himmel gekuckt huet, um Wee fir op de Büro, huet hien direkt d'Wolleke gesinn.

Wat am Ufank net kloer war, sollt sech séier als grujeleg Terrorattack erausstellen. An den RTL-Owesjournalle vum Jean Wampach a Guy Kaiser gouf et deen Dag just nach dat eent Thema: "Apokalyptesch Biller, déi vun New York kommen". "Et ass keng Dictioun, ma schrecklech Realitéit". "Et war den Dag vum Terrorismus a vum absolutten Terror".

D'USA stoungen virun 20 Joer ënner Schock a ware paralyséiert. De President George Bush huet sech deemools mat dëse Wierder un d'US-Bierger an un d'Welt adresséiert.

Today, we had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the world trade centre in an apparent terroristic attack on our country. I have spoken to the vice president, to the governor in New York, to the director of the FBI and have ordered that the full resources of the government are going to help the victims and their families. And conduct a full scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand.

Nieft den Attacken op de World Trade Center ass e weidere Fliger an d'Gebai vum Pentagon gesteiert ginn. Eng véiert gekidnapped Maschinn ass bei Pittsburgh erofgefall.

Et sinn Evenementer, déi grouss Deeler vun der Welt beréiert a concernéiert hunn. De fréiere Lëtzebuerger Premier Jean-Claude Juncker huet deemools sou reagéiert

Mir gesinn an deenen terroristesch Uschléi géint d'Vereenegt Staate vun Amerika ee Virgang, deen net nëmmen dat Land betrëfft, mä déi ziviliséiert Welt am Gesamt betrëfft. Also eis och.

Déi islamistesch Gruppéierung Al-Qaida an hire Leader Osama bin Laden gi fir d'Dote responsabel gemaach. D'Attentater vum 11. September hate gréisser geopolitesch Konsequenzen. An der Suite vun den Attacke sinn d'Amerikaner am Afghanistan an am Irak militäresch intervenéiert.

2.606 Leit koumen dëse Samschdeg virun 20 Joer um Ground Zero ëm d'Liewen, bei der Pentagon-Attack si 125 Persoune gestuerwen an an de 4 Fligere gouf et 246 Affer.

Den 9/11 Memorial zu New York

2013 war eise Fotograf Steve Muller um Ground Zero an huet sech d'Gedenkplaz, déi fir d'Affer vum 11. September ageriicht gouf, ugekuckt.

Den neien 9/11 Memorial zu New York

Message vum Jo Biden

An engem Videomessage rifft den amerikanesche President Jo Biden, am Kader vum 20. Anniversaire vun den Terrorattacken zu New York a Washington, d'Land zur Eenheet op. "Dat ass fir mech déi zentral Lektioun vun 9/11. Wa mer am meeschte verletzlech sinn, ass d'Unitéit eis Stäerkt", sou de Biden am Message, deen d'Wäiss Haus an der Nuecht op e Samschdeg publizéiert huet.

On the eve of the 20th anniversary of the horrific 9/11 attacks, President Biden honors the lives of those we lost and highlights how even at our most vulnerable – unity is our greatest strength.

Fir den 20. Anniversaire vum bluddegsten Attentat op amerikaneschem Buedem sinn eng Rei Gedenkzeremonie geplangt. Zu New York ginn um Ground Zero, op der Plaz, wou d'Twin Towers stoungen, d'Nimm vun de bal 3.000 Affer virgelies. D'Presidentekoppel gëtt am Laf vun Dag op alle Sitten erwaart, do wou d'Terroriste Mënscheliewe gefuerdert hunn.

Experten halen iwwerdeems dem George Bush säi "Krich géint den Terror" fir gescheitert. Weltwäit wier 20 Joer no 9/11 mat islamistesche Gruppen ze rechnen, déi u Muecht gewannen.

E Freideg huet de Chef vum britteschen Inlandsgeheimdéngscht MI5 virun enger neier Terrorgefor gewarnt. D'Muechtiwwernam vun den Taliban am Afghanistan hätt "Extremisten encouragéiert a gestäerkt", sou de Ken McCallum. Déi brittesch Geheimdéngschter géife sech op "méi Risken" astellen.

Et kann een net géint Terrorismus gewannen, seet sengersäits den Internationalen Anti-Terror-Institut an Israel. D'Menacë géifen nämlech permanent änneren. An den Zentrum fir strategesch an international Etüden zu Washington geet dovunner aus, datt d'Zuel vun den islamistesche Kämpfer 2018 vun 100.000 op 230.000 geklommen ass. Dat ass eng Hausse vun 270 Prozent par Rapport zu 2001.