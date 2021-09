Mat 87,6% vun de Stëmme gouf de Markus Söder um Parteidag vun der CSU nees als President gewierkt.

De Markus Söder ass zwar als Parteichef erëmgewielt ginn, huet awer net déi selwecht gutt Resultater erreecht ewéi virun zwee Joer. Ma och wann d'Wäerter e wéineg gefall sinn, schwätzt de Söder vun engem Succès.

An senger Ried warnt den alen an neien CSU-Chef ënnert anerem virun engem Lénksrutsch an huet betount, dass ee voll a ganz hannert dem Armin Laschet als Kanzler géing stoen.