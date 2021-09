Fuerscher hu fir eng éischte Kéier d'Entdeckung vun engem Flugsaurier vun der Aart Rhamphorhynchus op der Südhallefkugel confirméiert.

Dat géif weisen, dass d'Verbreedung vun dëser Grupp méi grouss war, wéi bis ewell bekannt, sou den Jhonathan Alarcón vun der Universitéit vun Chile. D'Kreatur hat e Flillekenëmfang vu bis zu 2 Meter, e laange Schwanz an eng spatz Schnëss mat schaarfen, no vir geriichten Zänn.

De Rhamphorhynchus huet virun 160 Milliounen Jore gelieft. Déi verstengert Iwwerreschter vum Flugsaurier ware schonn 2009 an der Atacama-Wüst fonnt ginn. Et ass deen éischten Exemplaire, dat um prähistoresche Superkontinent Gondwana entdeckt gouf. Dem Alarcón no stamen all bis ewell bekannten Entdeckunge vum Flugsaurier vun der Nordhallefkugel, virun allem aus Europa.