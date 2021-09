Puer Deeg nom spektakulären Ausbroch vu 6 militante Palästinenser aus engem israeleschen Héichsécherheetsprisong huet d'Police 2 weider Prisonéier gepëtzt.

Si hätte sech op engem Parking fir Camione verstoppt, sou d'Police déi domadder, eegenen Aussoen no, 4 vun de 6 Prisonéier fonnt huet. Déi 6 Palästinenser waren duerch en Tunnel aus dem Prisong erauskomm. D'israelesch Arméi hat d'Westjordanland doropshin ofgerigelt an eng intensiv Sichaktioun no de Prisonéier lancéiert.