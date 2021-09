Et war eng vun deene leschten Aktioune vun der US-Arméi am Afghanistan, kuerz iert déi lescht Zaldoten ausgeflu goufen.

Bei enger Dronenattack gouf eng Persoun ëmbruecht, déi eng Gefor fir d'Sécherheet um Fluchhafe soll duergestallt hunn.

Recherche vun der "New York Times" stellen dës offiziell Versioun awer elo a Fro. D'Journalisten hu Biller aus Iwwerwaachungskameraen ausgewäert a mat Aenzeie geschwat. Hire Recherchen no hätt d'US-Arméi d'Drone lancéiert, ouni ze wëssen, wie se géing treffen. Amplaz vun engem Gefier mat Sprengstoff, hätt d'Attack den Auto vun engem Mataarbechter vun enger ONG getraff, an deem Waasserkanister waren.

Op de Biller géing ee gesinn, wéi de Mann, den Esmarai Ahmadi, d'Waaserbehälter an d'Mall raumt. Schonn den Dag no der Attack hat de Brudder vum Mann der AFP gesot, datt hie keen Attentäter war an, datt am Ganzen 10 Zivilisten, dorënner 6 Kanner, ëm d'Liewe komm sinn. Den Ahmadi hätt als Ingenieur fir déi kalifornesch ONG "Nutrition and Education International" geschafft, sou d'NYT elo.

De Pentagon-Spriecher John Kirby sot der Zeitung géigeniwwer, et wier keng aner Arméi sou beduecht drop, zivil Affer z'evitéieren an et géing een nach ëmmer dovunner ausgoen, datt een eng imminent Bedreeung um Fluchhafe gestoppt hätt.