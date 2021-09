Si all hu probéiert, fir vu Frankräich iwwert d'Waasser a Groussbritannien ze kommen.

43 Mënschen, dorënner eng Fra mat klenge Kanner, goufen op engem éischte Boot a Sécherheet bruecht. Een anert Schëff huet kuerz hannert dem Hafe vu Calais 40 Mënsche gerett an 43 Leit nach eemol net weit vun Dunkerque.

D'Zuel vu Flüchtlingen, déi versichen iwwer den Äermelkanal ze kommen, ass an de leschte Joren däitlech geklommen. E Grond dofir ass déi staark Iwwerwaachung vun de Fären an dem Euro-Tunnel. Dës Traversée vu Frankräich a Groussbritannien ass zwar mat 34 Kilometer net ze laang, mä bekannt fir seng geféierlech Stréimungen an den staarke Schëffsverkéier.