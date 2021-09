Um Samschdeg Virmëtteg hu sech Demonstranten aus ville Géigenden, Augsburg oder Rosenheim, a Richtung München gemaach.

Hei wëlle si géint déi international Automobil-Ausstellung an d'Autoproduzenten demonstréieren. D'Demonstrante werfen hinne vir, ze wéineg fir de Klimaschutz ze maachen awer gläichzäiteg profiléiere sech d'Produzenten als Klimaschützer.

Vun der Police heescht et, datt een aktuell mat 4.500 Beamten am Asaz ass. Schonn e Freideg gouf et Demonstratiounen géint d'IAA. Hei haten d'Beamten op Matraquen a Pefferspray missten zeréckgräifen.