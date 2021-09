Nieft Bëschbränn an etleche Canicullen, huet dëse Summer een Thema d’Ëffentlechkeet a Spuenien virun allem beschäftegt: eng zolidd Präishausse vum Stroum.

Spuenesch Elektricitéitspräisser / Korrespondenz Jeff Caldarelli

An de leschte Wochen hunn ëmmer erëm Nouvelle vun neie Rekorder bei de Stroumpräisser d’spuenesch Medien dominéiert. De Kilowatt/Stonn ass dëst Joer bis zu 50% méi deier ewéi 2020, sou datt de spuenesche Stroum elo an der Moyenne no Italien deen zweetdeiersten a ganz Europa ass. Grad am Summer, wann a Spuenien d’Klimaanlagen an de Privatwunnengen a bei de Betriber op Héichtoure lafen, ass dës Hausse natierlech net gutt ukomm.

D’Haaptgrënn fir dës Entwécklung sinn eng Revaloriséierung vum Äerdgas an eng Hausse bei de Präisser vun den CO2-Emissiounsrechter op fossillen Energiequellen. Dobäi kënnt eng rezent Liberaliséierung vum Stroummarché, sou datt dann och elo d’Zentalregierung zu Madrid uerg an der Kritik steet. Brisant ass dobäi och, datt den aktuelle Premier Pedro Sánchez säi Virgänger Mariano Rajoy virun e puer Joer nach wéinst enger Präishausse vun deemools 9 Prozent ferm kritiséiert hat.



Och d’Nouvelle, datt Iberdrola, een vun den Haaptstroumkonzerner, e Stauséi an Zentralspuenien bannent nëmmen dräi Wochen a matten an enger Dréchent ouni Waasser gelooss hat, huet fir zousätzlecht Kapprëselen ënnert der Bevëlkerung gesuergt. D’Regierung huet an dësem Kontext vun engem Skandal geschwat, an ugekënnegt, géint d’Firma ermëttelen ze wëllen. Fir d’Situatioun ëm d’Stroumpräisser ze entspanen, huet d’Regierung och eng provisoresch Baisse vun der TVA um Elektreschen decidéiert a versprach, datt d’Präisser sech am Hierscht erëm erkréie géifen.



D’Medie weise sech bei dëse Mesuren allerdéngs skeptesch, grad well de sougenannten Dréidier-Effekt tëscht Politik a Wirtschaft bei de Stroumkonzerner besonnesch ausgepräägt ass. An de leschte Jore gouf et nämlech ëmmer rëm Politiker, déi no hirer politescher Karriär am Verwaltungsrot vun engem Stroumkonzern eng Plaz fonnt hunn.