Nodeems Rakéiten aus der Gazasträif op den israeleschen Territoire geschoss goufen, huet Israel zeréckgeschoss.

Der israelescher Arméi no wiere Positiounen vun der radikalislamescher Hamas getraff ginn. Informatiounen iwwer Affer gëtt et fir den Ament net.

An der lescht gouf et am Noen Osten nees méi Tensiounen. No der Arrestatioun vu palästinensesche Prisonéier, déi aus engem Héichsécherheetsprisong ausgebrach waren, ware e Freideg an e Samschdeg Rakéiten op Israel geschoss ginn.