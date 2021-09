E puer Deeg virun neien offizielle Gespréicher iwwert d'Zukunft vu Katalounien hu méi 100.000 Supporter fir d'Onofhängegkeet zu Barcelona demonstréiert.

Am Kader vum katalaneschen Nationalfeierdag Diada. D'nächst Woche wëll d'Regierung zu Madrid an déi separatistesch Regionalregierung aus Katalounien nees offiziell Gespréicher matenee relancéieren. D'Manifestatioun war och méiglech well d'Covidrestriktiounen a Katalounien antëscht manner streng sinn.