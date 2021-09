D'Buergermeeschtesch vu Paräis Anne Hidalgo wëll déi nächst franséisch Presidentin ginn.

Dat huet déi 62 Joer al Sozialistin e Sonndeg zu Rouen offiziell wësse gedoen. Bei den nächste Presidentschaftswalen am Abrëll 2022 kéint si dann an den Duell goe géint den aktuelle President Emmanuel Macron, d'Rietspopulistin Marine Le Pen an de Republikaner an fréieren EU-Brexit-Negociateur Michel Barnier.

D'Anne Hidalgo ass zanter 2014 Buergermeeschtesch vun der franséischer Haaptstad. Si huet sech an hirer Zäit fir méi Ëmweltschutz agesat an sot an hirer Ried e Sonndeg de Moien, dass si sech méi Respekt virum Planéit an der Dignitéit vum Mënsch géing wënschen. Enseignanten, Personal aus dem Fleegesecteur, Policebeamten a Pompjeeë sollen ënnert hir och méi verdéngen. Dem President Macron reprochéiert d'Anne Hidalgo d'Gesellschaft gespléckt ze hunn.