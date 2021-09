20 Joer no den 9/11-Attentater zu New York huet den amerikanesche FBI elo een Dokument fräiginn, wat bis ewell net fir de Public accessibel war.

An dem deels geschwäerzten Dokument vu 16 Säite ginn eng ganz Rei Kontakter oppe geluecht, tëscht den Attentäter vun deemools an saudi-arabesche Beamten. 15 vun den 19 Attentäter vun deemools koumen aus Saudi-Arabien. An och de Responsabelen dofir, den Osama Bin Laden, deemools Leader vun den Al-Kaida, koum ursprénglech aus Saudi-Arabien.

Dëst wär awer kee Beweis, dass d'Regierung zu Riad un den Attentater bedeelegt war bei deene jo knapp 3000 Mënschen ëm d'Liewe koumen, sou heescht et vun amerikanescher Säit.

D'Al-Kaida huet sech iwwerdeems och elo zu Wuert gemellt. An enger Videobotschaft rifft hire Leader Aiman al-Sawahiri dozou op, de Westen a seng Alliéierten am Noen Osten ze bekämpfen.