Et sinn nach 14 Deeg, bis eis däitsch Noperen un d'Walurn trieden. De Walkampf ass domadder och an de leschte Meter ukomm.

An genee 2 Woche sinn Bundestagswalen an Däitschland an dofir treffen sech haut nach eemol déi dräi Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Annelena Baerbock an Armin Laschet fir een zweete sougenannten „Triell“ op der däitscher Télé.

Besonnesch de Kandidat vun der Union Armin Laschet steet wéinst desastréise Resultater an de Sondagë ferm ënner Drock. D'SPD ka mam aktuelle Finanzminister Olaf Scholz hir Favoritteroll an de leschte Woche behaapten. D'Kandidatin vun de Grénge Annalena Baerbock steet fir Verännerung, dat sichen och vill Wieler, ma ze vill Verännerung kéint d'Leit och ofschrecken.

Ee sougenannten „Gamechanger Effekt“, also dass sech duerch dës Debatt d'Situatioun fir d'Kandidate komplett ännert, erwaarden sech Experten net an awer huet dësen Dräikampf viru Milliounen Zuschauer eng grouss Bedeitung.

Den zweeten Triell gëtt den Owend vun 20.15 Auer u ënnert anerem beim ARD an ZDF gewisen.