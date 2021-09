Géint 17.30 Auer ass den Helikopter vun der "Securité civile" bei Grenoble ofgestierzt. En hat 5 Persounen u Bord.

De Pilot hätt just liicht Blessuren, sou heescht et vun den Autoritéiten, ma déi aner 4 Leit wäre schwéier blesséiert ginn. An der Maschinn waren nieft dem Pilot nach ee Samusdokter, ee Mecanicien an zwee Secouriste vun der „Gendarmerie de haute montagne“.

Engem Anzéien no hätt den Helikopter kuerz nom Impakt Feier gefaangen. Wat d'Ursaach vum Ofstuerz war, ass den Ament net gewosst.