Géint 14.45 koum et op der B50, net wäit vum Hinzerter-Kräiz, zu engem méi uergen Accident.

Zwee Autoe waren hei säitlech anenee gerannt. Duerch den Accident huet d'Streck misste wärend den Biergungs- an Opraumaarbechte gespaart ginn.

Duerch den Impakt ass de Passat, deen am Grand-Duché immatrikuléiert ass, eng 200 Meter weider gerutscht, éier e stoe bliwwen ass. Den anere Won ass de Rampli erofgaangen an ass do un d'Stoe komm. Wéi d'Police matdeelt, goufe béid Chauffere blesséiert a koumen an d'Spidol. Wéi et zum schwéieren Accident op där Plaz koum, wou just 70 erlaabt ass, ass aktuell nach net gewosst.