An Niedersachsen da ware Kommunalwalen an do setzt d'CDU sech als stäerkste Kraaft duerch, verléiert awer Stëmmen.

6,5 Millioune Bierger waren opgeruff, hir Stëmm ofzeginn. Virleefege Resultater no kritt d'CDU 31,7 Prozent vun de Stëmmen, virun der SPD mat 30 Prozent. Bei de leschte Wale louch d'CDU nach bei 34,3 Prozent, d'SPD bei 31,2. Déi Gréng hunn hiert Resultat vun 10 op knapp 16 Prozent verbessert, FDP an AfD hu Stëmme verluer, déi Lénk och liicht.