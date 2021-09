Ënner anerem gëtt iwwer e méigleche Friddensprozess tëscht Israel a Palestina geschwat.

Fir d'éischte Kéier zanter 10 Joer ass en israelesche Premierministesch op offizieller Visitt an Ägypten. De Naftali Bennett gesäit zu Scharm el-Scheich de President Abdel Fattah al-Sisi. Thema ass ënnert anerem de Friddensprozess tëschent Israel an de Palestinenser.

Ägypten huet scho méi dacks d'Roll vum Mediateur an deem Konflikt ugeholl an huet ënnert anerem d'Wafferou tëschent Israel an der Hamas ausgehandelt, déi den 21. Mee a Kraaft getrueden ass. D'Friddensgespréicher leien zanter 2014 op Äis.