Den Armin Laschet, Kanzlerkandidat vun der CDU/CSU an Däitschland, huet e Méindeg de Mëtteg ee „Sofortprogramm“ virgestallt.

Konkret geet et dobäi em Pläng, déi den aktuelle Ministerpresident vun Nordrhein-Westfalen bannent 100 Deeg no der Wal, sollt seng Partei et dann an d’Regierung packen, ëmsetze wëll. Ënner anerem wëll hien d’Minijob-Grenz vu 450 op 550 Euro eropsetzen, d’Kannergeld soll ëm eng nach net genau detailléiert Zomm erhéicht ginn an de fixe Fräibetrag bei de Steiere fir Kanner soll op dee selwechten Niveau, wéi dee vun den Erwuessene gesat ginn.

Ausserdeem solle Betriber duerch een „Entfesselungspaket“ vu Bürokratie entlaascht, d’Meeschterausbildung soll gratis an d’Landwirtschaft soll net mat méi Oplage weider belaascht ginn.

D’Reaktiounen op déi Annonce ware relativ divers. Sou huet d’FDP de Programm gelueft, och wann et dem Christian Lindner éischter eng manner ambitionéiert Versioun vun hirem Programm ass. Déi Gréng hu bemängelt, dass konkret Pläng a punkto Klima feelen an dass et dacks net wäit genuch geet. D’SPD an déi Lénk bemängelen allebéid, dass Defiziter bei der sozialer Gerechtegkeet ginn. D’SPD-Chefin Saskia Eksen wërft dem Laschet a senger Partei kee Respekt virun der Aarbecht vir an d’Parteicheffin vun „Die Linke“ bemängelt d’Ongerechtegkeet fir Locatairen, an dass déi Politik haaptsächlech de Proprietäre vun Immobilien hëlleft.

Zum Thema Steieren huet de Laschet kloer gemaach, dass et mat senger Partei an der Regierung keng Erhéijunge fir kee soll ginn. Do soll et dann och keen Diskussiounsspillraum bei de Koalitiounsgespréicher ginn. Senger Meenung no profitéiert de Wuesstem an Däitschland guer net vu sou Moossnamen.

An de Sondagen nom "Triell" um Sonndeg den Owend goufen d'Tendenzen zu enger Victoire fir dem Olaf Scholz seng SPD nach eng Kéier confirméiert. De Kandidat vun der Unioun wëll sech awer nach net geschloe ginn. "Et ass nach alles dran" an och eng Victoire wier nach méiglech, sou de Laschet a senger Ried.