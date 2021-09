De Klimawandel géif d'Migratioun ëmmer méi undreiwen, heescht et an engem e Méindeg publizéierte Bericht.

Engem Bericht vun der Weltbank no kéint d'Äerderwiermung bis 2050 ronn 216 Millioune Mënsche zur Migratioun forcéieren. D'Experte verweisen ënner anerem op en ëmmer méi grousse Réckgang vun der landwirtschaftlecher Produktioun, op Waasserknappheet an d'Mieresspigelen, déi duerch d'Äerderwiermung klammen.

De Bericht befaasst sech mat der Migratioun bannent de Länner a 6 Weltregiounen. Deemno kéint et bis 2050 an Afrika südlech vun der Sahara 86 Millioune Klimamigrante ginn, an Ostasien an am Pazifikraum 49 Milliounen, a Südasien 40 Milliounen, an Nordafrika 19 Milliounen, a Latäinamerika 17 Milliounen an an Osteuropa an Zentralasien 5 Milliounen.

D'Zuel vun am Ganzen 216 Millioune méigleche Migranten entsprécht knapp 3 Prozent vun der Gesamtbevëlkerung vun de Regiounen. Schonn am Joer 2030 kéint et "Hotspots" fir Klimamigratioun ginn, warnen d'Auteuren am Bericht,

De Weltbank-Vizepresident fir nohalteg Entwécklung, de Jürgen Vögele, betount awer, d'Prognose wieren "net a Stee gemeesselt". Wann d'Weltgemeinschaft direkt den Ausstouss vun Zäregas bremst, d'Entwécklungsënnerscheeder tëscht Länner ausgläicht, wichteg Ökosystemer nees retabléiert an d'Mënsche bei der Upassung un de Klimawandel hëllefen, kéint d'Zuel vun de Klimamigranten ëm 80 Prozent gedréckt ginn.