Norwegen steet virun engem Regierungswiessel. Bei de Parlamentswalen e Méindeg huet Héichrechnungen no déi lénk Oppositioun gewonnen.

Deemno kommen déi 5 Oppositiounsparteien zesummen op 99 vun am Ganzen 169 Sëtz am Parlament. Domat wieren déi Konservativ mat der Ministerpresidentin Erna Solberg, déi zanter 8 Jore regéieren, ofgewielt.

Den 61 Joer ale Millionär Störe ass viraussiichtlech den nächste Ministerpresident. Hien a seng sozialdemokratesch Aarbechterpartei packen et wuel, mat den 2 favorabele Koalitiounsparner, der Zentrumspartei an der Sozialistescher Lénkspartei, eng Regierung ze bilden. Op déi aner Oppositiounsparteien, déi Gréng an d'Kommunisten, wiere si dann net ugewisen.

Iwwer 42 Prozent vun de Walberechtegten haten hir Stëmm scho virum offizielle Waldag ofginn. Bei dëser Auszielung gouf sech deemno op déi éischt Héichrechnung baséiert.