Jordanien ass nieft dem Libanon dat Land, wat op d’Populatioun gekuckt am meeschte Refugiéen opgeholl huet. Fir eng 3 Millioune Leit ass et en neit doheem.

Den Donnéeë vun der UNHCR vum Joer 2020 no ass eng vu 15 Persounen am Land geflücht. Mat enger Populatioun, déi 16 mol esou grouss ass wéi déi lëtzebuergesch, huet Jordanien awer ronn 600 Mol esou vill Refugiéen opgeholl. Finanziell Ënnerstëtzung kritt d'Kinnekräich am Noen Osten och duerch déi lëtzebuergesch Regierung. Eng Delegatioun ronderëm de Kooperatiounsminister Franz Fayot mécht sech dëser Deeg e Bild vun der aktueller Situatioun op der Plaz. Fir eis mat dobäi ass d’Monica Camposeo.

International Hëllef fir Jordanien / Deel 1

Jordanien ass fir ronn 3 Millioune Leit en neit Doheem ginn. Do spillt déi international Ënnerstëtzung natierlech eng grouss Roll. Mat internationaler Hëllef ass zum Beispill och den Azraq-Camp am Joer 2014 entstanen. An der Wüst, ronn annerhallef Stonn vun der Haaptstad Amman fort a Richtung Syrien, gëtt de Camp geleet vun der UNHCR, mat och der jordanescher Regierung. Do sinn den Ament méi wéi 38.000 Syrer ënnerbruecht. Den Azraq-Camp gouf anescht wéi aner Campen, geplangt an op enger ganz spezifescher Plaz, eben an der Wüst, opgeriicht. D’Refugiéë sinn duerno aus anere Campen, déi zum Deel iwwerfëllt waren, op Azraq transferéiert ginn.

D’Hëllefsorganisatioun Care Lëtzebuerg bitt aktuell an dësem Camp 2 Projeten un, an deenen et ëm déi mental Gesondheet vun deene geflüchte Leit geet, ënnerstëtzt fir ee Joer mat bal 500.000€ vun der lëtzebuergescher Regierung. Care këmmert sech haaptsächlech ëm dee mënschlechen Volet, d’Kanner kënnen zum Beispill vun de Volontaire versuergt ginn, fir dass d’Eltere kënne schaffe goen. An et ginn och gemeinsam Aktivitéiten ugebueden an eng Konfliktpreventioun.

61% vun der Populatioun am Azraq-Camp si Kanner, 20% sinn ënner 5 Joer al. Si kennen also kee Liewen ausserhalb vum Camp.

Jordanien grenzt och u palestinensesch Gebidder, wéi ass et da mat de Campen fir Refugiéen aus Palestina?

International Hëllef fir Jordanien / Deel 2

Iwwer 2,2 Millioune geflücht Palestinenser liewen a Jordanien an do ginn et och spezifesch Campen, fir déi palestinensesch Refugiéen. Am Amman New Camp sinn 57.000 Leit aus Palestina ënnerbruecht. Opgeriicht gouf dëse Camp am Joer 1955 am Südoste vun der Haaptstad an e gëtt geleet vun der UN-Agence, déi sech ëm palestinensesch Refugiéen am Noen Oste këmmert, der UNRWA. Den Amman New Camp ass deen zweet-gréisste vun den offiziell unerkannte Campen a Jordanien.

Zanter 2012 huet Lëtzebuerg mat ëm 38 Milliounen Euro d’Aktivitéiten vun der UNRWA an der Regioun ënnerstëtzt, dat also net nëmmen a Jordanien. Am Amman New Camp gëtt aktuell och u Gesondheetsprojete geschafft.

Zu der Situatioun a Jordanien muss een awer och nach soen, dass nëmmen 18 Prozent vun all de Refugiéen, déi am Land sinn, an engem Camp liewen. Dat ass a bleift weiderhin eng Iwwergangsléisung.

Wéi d'Organisatioun an deenen zwee Campen ass a wéi laang d'Leit hei ënner kommen, héiert Dir hei op der Antenne an engem zweeten Deel vum Reportage.